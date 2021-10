Così l’Ue è stata con l’Iraq durante il voto. Parla Campomenosi (Di domenica 17 ottobre 2021) Marco Campomenosi è un politico genovese (e calcisticamente genoano), capodelegazione della Lega all’EuroParlamento, dove ricopre incarichi in diverse Commissioni e gruppi di lavoro. Tra questi, è membro della delegazione per i rapporti dell’Ue con l’Iraq. La scorsa settimana ha partecipato alla missione di osservazione delle elezioni irachene, che si sono tenute il 10 ottobre. Missione condotta con il formato dell’European Union ElectionObservation Mission (EU EOM), che l’Alto rappresentante Josep Borrell ha pensato per mostrare la vicinanza delle istituzioni di Bruxelles ai Paesi in transizione democratica. In una conversazione con Formiche.net ha raccontato questa esperienza (era l’unico italiano) che è “un riconoscimento di fiducia: significa che l’Europa crede che ci sia speranza che l’Iraq arrivi ... Leggi su formiche (Di domenica 17 ottobre 2021) Marcoè un politico genovese (e calcisticamente genoano), capodelegazione della Lega all’Euromento, dove ricopre incarichi in diverse Commissioni e gruppi di lavoro. Tra questi, è membro della delegazione per i rapporti delcon. La scorsa settimana ha partecipato alla missione di osservazione delle elezioni irachene, che si sono tenute il 10 ottobre. Missione condotta con il formato dell’European Union ElectionObservation Mission (EU EOM), che l’Alto rappresentante Josep Borrell ha pensato per mostrare la vicinanza delle istituzioni di Bruxelles ai Paesi in transizione democratica. In una conversazione con Formiche.net ha raccontato questa esperienza (era l’unico italiano) che è “un riconoscimento di fiducia: significa che l’Europa crede che ci sia speranza chearrivi ...

