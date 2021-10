Corsa al riarmo nel Mediterraneo Turchia e Grecia si rifanno il look

Leggi su formiche

(Di domenica 17 ottobre 2021) A poche ore da un viaggio in Africa, che gli uomini di affari turchi guardano con molto interesse, il presidente Receyp Tayyip Erdogan rilascia una dichiarazione che si inserisce come un macigno nelle relazioni con gli Usa, non fosse altro perché giunge pochi giorni dopo il nuovo accordo in materia di difesa tra Washington e Atene. Ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno proposto la vendita di caccia F-16 allain cambio del suo investimento nel programma F-35, dal quale Ankara è stata rimossa dopo aver acquistato il sistemi di difesa S-400 dalla Russia. Appare evidente che dopo gli acquisti greci effettuati dalla Francia (ovvero 24 caccia Rafale, 3 corvette e 2 fregate Bellharra) la tensione è destinata a salire nelorientale. QUI ANKARA Si apre una settimana densa per la politica estera di Ankara. Il prossimo viaggio in Africa del ...