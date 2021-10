Coronavirus, nuovo picco di contagi nel Regno Unito: 45 mila in un giorno. Scende il numero dei decessi (Di domenica 17 ottobre 2021) Era dalla metà dello scorso luglio che il Regno Unito non raggiungeva un numero simile di contagi: il bollettino dei dati Covid ha registrato 45 mila nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore, segnando così il quinto giorno consecutivo in cui la curva non Scende al di sotto dei 40 mila contagi. La pressione ospedaliera rimane invece stabile: i ricoveri negli ospedali sono fermi intorno a quota 7 mila. Mentre il dato che appare in diminuzione è quello dei decessi legati al virus: 57 contro i 145 di ieri. Dallo scorso 19 luglio il Paese di Boris Johnson aveva eliminato le restrizioni anti Covid riaprendo locali e luoghi di svago. Con l’80% di over 12 totalmente immunizzati, mantiene da un lato un’alta ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Era dalla metà dello scorso luglio che ilnon raggiungeva unsimile di: il bollettino dei dati Covid ha registrato 45nuovi positivi al virus nelle ultime 24 ore, segnando così il quintoconsecutivo in cui la curva nonal di sotto dei 40. La pressione ospedaliera rimane invece stabile: i ricoveri negli ospedali sono fermi intorno a quota 7. Mentre il dato che appare in diminuzione è quello deilegati al virus: 57 contro i 145 di ieri. Dallo scorso 19 luglio il Paese di Boris Johnson aveva eliminato le restrizioni anti Covid riaprendo locali e luoghi di svago. Con l’80% di over 12 totalmente immunizzati, mantiene da un lato un’alta ...

