Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 ottobre: 2.437 nuovi casi, i morti sono 24 (Di domenica 17 ottobre 2021) sono 2.437 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 2.983), a fronte di 381.051 tamponi giornalieri effettuati (ieri 472.535). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto a ieri). sono 24 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 349 (-3), con 15 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia. (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI). Leggi su tg24.sky (Di domenica 17 ottobre 2021)2.437 icontagi di Covid-19 in(ieri 2.983), a fronte di 381.051 tamponi giornalieri effettuati (ieri 472.535). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,6% (stabile rispetto a ieri).24 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive349 (-3), con 15ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 17sulla situazionein. (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

