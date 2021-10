Coronavirus, in Gran Bretagna 40mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo le stime dell'Ufficio di statistica, il Paese si avvicina al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno Leggi su rainews (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo le stime dell'Ufficio di statistica, il Paese si avvicina al picco segnato durante la seconda ondata della pandemia lo scorso inverno

Advertising

pazzoperrep : Coronavirus Story (610) 12 aprile 2020 'Per favore, Repubblica, potreste cambiare narrazione nelle prossime setti… - Pierfra81893656 : RT @Canone_Inverso_: Mentre l'attenzione rimane sul #Covid,una seconda crisi sanitaria sta emergendo silenziosamente in Gran Bretagna. Dall… - poli2672 : RT @Canone_Inverso_: Mentre l'attenzione rimane sul #Covid,una seconda crisi sanitaria sta emergendo silenziosamente in Gran Bretagna. Dall… - Zio_Trump_ : RT @Canone_Inverso_: Mentre l'attenzione rimane sul #Covid,una seconda crisi sanitaria sta emergendo silenziosamente in Gran Bretagna. Dall… - Luna61710831 : RT @Canone_Inverso_: Mentre l'attenzione rimane sul #Covid,una seconda crisi sanitaria sta emergendo silenziosamente in Gran Bretagna. Dall… -