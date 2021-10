Convocati Venezia per la sfida alla Fiorentina: c’è Romero (Di domenica 17 ottobre 2021) Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida alla Fiorentina Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida alla Fiorentina. C’è il nuovo acquisto Romero. Portieri: Niki Mäenpää, Filippo Neri, Sergio RomeroDifensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael SvobodaCentrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior VaccaAttaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Paolo Zanetti, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper laPaolo Zanetti, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la. C’è il nuovo acquisto. Portieri: Niki Mäenpää, Filippo Neri, SergioDifensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael SvobodaCentrocampisti: Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior VaccaAttaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnór ...

