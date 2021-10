Convocati Juventus per la Roma: c’è Morata, assenti due big (Di domenica 17 ottobre 2021) Convocati Juventus per la Roma: Allegri ritrova Morata dopo l’infortunio, out Dybala e un altro big La Juventus ha reso nota la lista dei Convocati per la partita di questa sera contro la Roma all’Allianz Stadium. Allegri ritrova Morata dopo l’infortunio, regolarmente presenti anche i giocatori sudamericani. assenti Dybala per infortunio, Rabiot per la positività al Covid e de Ligt che, a quanto riporta Sky Sport, soffre di un lieve affaticamento all’adduttore. PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin. DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. ATTACCANTI: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)per la: Allegri ritrovadopo l’infortunio, out Dybala e un altro big Laha reso nota la lista deiper la partita di questa sera contro laall’Allianz Stadium. Allegri ritrovadopo l’infortunio, regolarmente presenti anche i giocatori sudamericani.Dybala per infortunio, Rabiot per la positività al Covid e de Ligt che, a quanto riporta Sky Sport, soffre di un lieve affaticamento all’adduttore. PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin. DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani. CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski. ATTACCANTI: ...

