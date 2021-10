Controlli e obbligo di lavorare: così cambierà il reddito M5s (Di domenica 17 ottobre 2021) Il governo pensa a una stretta sui percettori e a ridurre progressivamente l'assegno se non si trova occupazione Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Il governo pensa a una stretta sui percettori e a ridurre progressivamente l'assegno se non si trova occupazione

