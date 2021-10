Contro le "malattie da Green Pass" i medici corrono ai ripari: "Non basta una telefonata" (Di domenica 17 ottobre 2021) Il boom dei certificati di malattia venerdì scorso (+23%), primo giorno dell’obbligo di Green Pass per andare a lavoro, ha provocato già una prima reazione dei medici. Il Presidente dell’Ordine Filippo Anelli ha tenuto a ricordare ai suoi colleghi che non basta una semplice telefonata del paziente per emettere il certificato: serve una visita in presenza, di regola nello studio del medico. “Solo nei casi in cui il malato non sia fisicamente e clinicamente in condizione di raggiungere subito lo studio, il curante deve andare a domicilio. Altrimenti la regola generale è che il paziente deve andare dal medico”. Linea che è stata prontamente sposata anche dagli Ordini regionali. “C’è l’obbligo di visitare il paziente prima di emettere il certificato di malattia. Dunque, nessun certificato sarà rilasciato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Il boom dei certificati di malattia venerdì scorso (+23%), primo giorno dell’obbligo diper andare a lavoro, ha provocato già una prima reazione dei. Il Presidente dell’Ordine Filippo Anelli ha tenuto a ricordare ai suoi colleghi che nonuna semplicedel paziente per emettere il certificato: serve una visita in presenza, di regola nello studio del medico. “Solo nei casi in cui il malato non sia fisicamente e clinicamente in condizione di raggiungere subito lo studio, il curante deve andare a domicilio. Altrimenti la regola generale è che il paziente deve andare dal medico”. Linea che è stata prontamente sposata anche dagli Ordini regionali. “C’è l’obbligo di visitare il paziente prima di emettere il certificato di malattia. Dunque, nessun certificato sarà rilasciato ...

