Comunali Roma, Michetti e Gualtieri hanno già votato (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma – I candidati a sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, e del centrosinistra, Roberto Gualtieri, hanno votato questa mattina nei rispettivi seggi per il ballottaggio della Capitale. Entrambi hanno votato in zona Monteverde. Michetti si è recato al seggio allestito in via Giovanni De Calvi, facendosi immortalare mentre inseriva la scheda nell'urna, ma non rilasciando alcuna dichiarazione per rispetto del silenzio elettorale. Gualtieri ha votato, poco più tardi, all'istituto Federico Caffè in via Fonteiana: qualche selfie davanti al seggio, ma – anche in questo caso – nessuna dichiarazione. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa anche 10 capoluoghi, ...

