Comunali | crolla l’affluenza ai ballottaggi | alle 19 ha votato solo il 26 | 7% | sei punti in meno del primo turno e dieci in meno del 2016

(Di domenica 17 ottobre 2021) Cala ancoraurne alo delle elezioniin 65 Comuni tra cui Roma, Torino, Trieste e altri sette capoluoghi di provincia.19 hasoltanto il 26,71%, a fronte del 32,57% del: quasi seipercentuali in. Aumenta ancora, quindi, il gap già registrato12, quando il dato era stato del 9,73%, duee mezzo indel 12,18% di due settimane prima. Rispetto alla tornata del, invece, il calo è di quasi: avevail 36,56%. Ad abbassare molto la media è il dato di Roma: 25,28%, con ...

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, crolla l’affluenza ai ballottaggi: alle 19 ha votato solo il 26,7%, sei punti in meno del primo turno (e… - rosamara1604 : RT @SardiniaPost: Comunali, si vota fino alle 15: crolla l’affluenza alle urne - SardiniaPost : Comunali, si vota fino alle 15: crolla l’affluenza alle urne - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Elezioni comunali Milano 2021 Beppe Sala 57,73% Luca Bernardo 32,97% Crolla l'affluenza: 47,7%? ???????????? Veri vincitori… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali crolla

Il Fatto Quotidiano

Stando ai dati del Viminale, sui 63 Comuni monitorati (il dato diffuso dal ministero dell'Interno non tiene conto dellein corso in Friuli Venezia Giulia), alle ore 12, alle urne si è recato ......50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, la Legaa ...Al ballottaggio del 2016, alla stessa ora, si era recato alle urne il 39,15% dei torinesi aventi diritto al voto ...Se il centrodestra tiene la Calabria con la vittoria di Occhiuto, Trieste e Torino vanno al ballottaggio mentre a Roma è sfida tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e l'ex ministro dem Rob ...