Comunali, affluenza in calo per i ballottaggi a Benevento e Caserta (Di domenica 17 ottobre 2021) L’affluenza alle urne alle ore 12 è in calo, rispetto al primo turno di due settimane fa, nei due comuni capoluogo campani al ballottaggio. A Benevento ha votato il 10,40% degli aventi diritto (13,97 il 3 ottobre), mentre a Caserta l’affluenza è quasi dimezzata, all’8,75% contro il 15,12 del primo turno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) L’alle urne alle ore 12 è in, rispetto al primo turno di due settimane fa, nei due comuni capoluogo campani alo. Aha votato il 10,40% degli aventi diritto (13,97 il 3 ottobre), mentre al’è quasi dimezzata, all’8,75% contro il 15,12 del primo turno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RaiNews : Si sono aperti alle 7 i seggi per i #ballottaggi alle Comunali #17ottobre - you_trend : Comunali a #Roma: in tutti i Municipi l'affluenza alle 12 ha registrato un calo compreso tra il 2,1% e il 3,1% risp… - giampaolo_baio : Amministrative, news. Ballottaggio in 65 comuni, affluenza in calo al 9,73%. DIRETTA | Sky TG24 - neifatti : Ballottaggi comunali, alle 12:00 affluenza al 9,73% - PorcodelMolente : Affluenza alle 12 in calo: ha votato il 9,7%. Urne aperte fino alle 23 e domani|Diretta -