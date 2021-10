Compleanno dei figli expat: ritorno agli anni ’80. O quasi. (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono appena uscita (viva) dalla festa di Compleanno della mia 10enne. Sono felice di poterlo scrivere perché, sinceramente, fino a ieri sera avevo seri dubbi sulla mia sopravvivenza. Intendiamoci, niente di tragico: lei ha voluto festeggiare con un bel pigiama party. Ho fatto dormire in casa mia 7 ragazzine di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Non so come mi sia venuto in mente, ma alla fine lei era molto contenta e questo mi è bastato. Abbiamo dato appuntamento a tutte alle 17:00. Siamo usciti, tipo scolaresca, con mio marito in testa ed io a chiudere la fila, per portarle tutte a bere la moda del momento: il bubble tea. Un mix di latte o the, con palline aromatiche a scelta (frutta, soprattutto), che quando le tiri su con la cannuccia ti si rompono in bocca rilasciando tutto il loro aroma. Personalmente, una vera schifezza, ma ho scoperto che i ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 17 ottobre 2021) Sono appena uscita (viva) dalla festa didella mia 10enne. Sono felice di poterlo scrivere perché, sinceramente, fino a ieri sera avevo seri dubbi sulla mia sopravvivenza. Intendiamoci, niente di tragico: lei ha voluto festeggiare con un bel pigiama party. Ho fatto dormire in casa mia 7 ragazzine di età compresa tra i 9 e gli 11. Non so come mi sia venuto in mente, ma alla fine lei era molto contenta e questo mi è bastato. Abbiamo dato appuntamento a tutte alle 17:00. Siamo usciti, tipo scolaresca, con mio marito in testa ed io a chiudere la fila, per portarle tutte a bere la moda del momento: il bubble tea. Un mix di latte o the, con palline aromatiche a scelta (frutta, soprattutto), che quando le tiri su con la cannuccia ti si rompono in bocca rilasciando tutto il loro aroma. Personalmente, una vera schifezza, ma ho scoperto che i ...

