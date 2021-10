“Come un kebabbaro” | che attacco al cuoco – influencer dei vip!

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ha da poco aperto una filiale del suo Nusr-Et a Londra (l’ennesimo: dopo l’apertura del primo ristorante a Istanbul nel 2010, sono arrivate le filiali ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Dallas, Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Mykonos, Miami e New York) e le critiche non si sono fatte attendere: abbiamo già parlato dei prezzi fuori di testa, ma stavolta parleremo della qualità – criticata da qualche avventore. LEGGI ANCHE => Salt Bae, da meme col sale ai conti salati: il menu del suo ristorante lascia senza parole Uno dei piatti portati ad un cliente presso la nuova filiale del ristorante di Salt Bae, dal prezzo di 850 sterline, è stato paragonato a un pasto facilmente ottenibile da un! Ma andiamo a leggere le durissime parole. Critiche per Nusr-Et: “dal” Su Tripadvisor il cliente di Nusr-Et non ha ...