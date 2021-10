Clinton | migliorano le condizioni di salute dell’ex presidente

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 17 ottobre 2021) Martedì l’examericano Bill, mentre si trovava in California per partecipare a una cena e a un ricevimento per la sua fondazione nella contea di Los Angeles, è stato ricoverato per un’infezione urologica. Secondo quanto riportato dal portavoce, ledistanno migliorando e dovrebbe essere dimesso oggi.