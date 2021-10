Clamoroso Facchinetti | “McGregor mi ha picchiato | lo denuncio”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Disavventura decisamente pericolosa per Francesco, preso a pugni da Conora Roma nella notte: il racconto sui social. Ha delquanto accaduto nella giornata di ieri a Francesco. Lo showman italiano figlio d’arte, ha postato sulle proprie Instagram Stories un racconto piuttosto grave che ha come protagonista anche il celebre fighters Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MarcelloVillani : Caro Facchinetti se Cuadrado merita per te 27 giornate di squalifica, Barella ne merita 2000, appena toccato tuffo clamoroso ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Facchinetti

SerieANews

Leggi anche Amici 21, la notizia arriva dopo la prima puntata:colpo di scena Nicol è di ...ed è entrata cosi nel mondo della musica con l'etichetta Hokuto Empire di Francesco, ...... rinascerai , un brano che ci ha accompagnato per un lungo periodo, arrivando a unsuccesso anche all'estero: Gli altri vincitori del Premio Pierangelo Bertoli 2020 Non solo. ...Clamorosa denuncia di Francesco Facchinetti: "A Conor McGregor è andato il cervello in nero e mi ha dato un pugno in faccia". Il motivo ...Al tastierista dei Pooh l'onorificenza intitolata all'artista di Sassuolo: "Ci conoscevamo, tra noi c'era un grande rispetto. Anche se la ...