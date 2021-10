Cittadella-Spal | le formazioni ufficiali

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alle 20:30 andrà in scena, gara valevole per l’ottava giornata di Serie B. Di seguito ledell’incontro.(4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Baldini, Okwonkwo.(4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Capradossi, Vicari, Tripaldelli; Esposito, Viviani; Seck, Mancosu, Latte Lath; Colombo. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

