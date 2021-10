Cina, testato missile ipersonico capace di eludere i sistemi di difesa. I timori degli Usa: “Nessuna idea su come ci siano riusciti” (Di domenica 17 ottobre 2021) Si rafforza l’arsenale atomico della Cina, che ha testato un nuovo missile ipersonico in grado di trasportare a lunghissima distanza una testata nucleare senza farsi intercettare. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui la sperimentazione è stata effettuata da Pechino lo scorso agosto, portando un razzo a circumnavigare l’intero globo prima di dirigersi verso il suo obiettivo. Una dimostrazione di capacità – spiega il quotidiano britannico citando cinque fonti a conoscenza dei fatti – che ha colto di sorpresa l’intelligence statunitense sullo stato di avanzamento della tecnologia bellica cinese. Stando alle fonti citate dal giornale finanziario, il velivolo planante è stato agganciato a un missile “Long March” e ha percorso a bassa orbita tutta la superficie del pianeta prima di raggiungere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Si rafforza l’arsenale atomico della, che haun nuovoin grado di trasportare a lunghissima distanza una testata nucleare senza farsi intercettare. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui la sperimentazione è stata effettuata da Pechino lo scorso agosto, portando un razzo a circumnavigare l’intero globo prima di dirigersi verso il suo obiettivo. Una dimostrazione di capacità – spiega il quotidiano britannico citando cinque fonti a conoscenza dei fatti – che ha colto di sorpresa l’intelligence statunitense sullo stato di avanzamento della tecnologia bellica cinese. Stando alle fonti citate dal giornale finanziario, il velivolo planante è stato agganciato a un“Long March” e ha percorso a bassa orbita tutta la superficie del pianeta prima di raggiungere il ...

