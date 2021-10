Cina | Florentia Village | le “cittadelle” del made in Italy compiono 10 anni

(Di domenica 17 ottobre 2021) Festeggiano il loro decimo compleanno i, la principale catena di “designer outlet mall” nel territorio asiatico, una cittadella del lusso cinese in stileinche abbraccia sette città della(Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Hong Kong e Chongqing) coprendo un bacino di oltre 30 milioni di abitanti. Il progetto – ideato nel 2011 e sviluppato da RDM Asia, parte del gruppo italiano Fingen (che fa capo alla famiglia Fratini), attivo nel real estate development – conta nella sua totalità oltre 300mila metri quadrati dedicati al retail con 1.100 negozi – tra cui Burberry, Prada, Bottega Veneta, Gucci e Coach – visitati da 21 milioni di visitatori ogni anno. In un decennio– i cui ambienti riproducono piazze, ...

