Ciclocross, Coppa del Mondo 2021/22: Marianne Vos vince a Iowa City e torna leader di coppa. Decima Eva Lechner (Di lunedì 18 ottobre 2021) Marianne Vos vince la terza tappa di coppa del Mondo a Iowa City. Terzo ed ultimo appuntamento americano per la stagione, dopo le tappe di Waterloo e Fayetteville della scorsa settimana. Per l'olandese, vera regina del ciclismo a tutto tondo degli ultimi decenni, questa vittoria significa riprendersi la leadership della classifica di coppa del Mondo, persa con il quarto posto nella precedente gara. Dopo aver attaccato sostanzialmente dalla partenza, Vos è stata raggiunta da Denise Betsema e Kata Blanka Vas a metà gara. Grazie a un ulteriore forcing nell'ultimo giro, l'olandese è riuscita a piegare la resistenza delle altre due e arrivare da sola al traguardo. Un'altra olandese al secondo posto, Denise

