Ciclismo | Samuele Battistella | “Era la gara di casa | il pubblico mi ha dato energia Il percorso ricorda le Ardenne”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si è chiusa con il successo dila prima edizione della Veneto Classic, corsa ciclistica che punta a diventare presto una World Tour e in cui sono usciti allo scoperto alcuni nomi di punta, fino al finale in cui il campione del mondo under 23 2020 ha conquistato il primo successo da professionista. “Per me era ladi, sono originario proprio di qui – diceal termine della– quindi oggi avevo qualchein più. La tattica è stata quella di anticipare insieme a Lucenko nel finale,che è anmolto bene nelle ultime gare. Sono rimasto sorpreso dai tanti fan che mi spingevano e penso sia stato anche grazie a loro che sono arrivato da solo al comando”. Unache ha ...

Advertising

ACCPI1946 : Samuele #Battistella è profeta in patria: la prima #VenetoClassic è teatro della sua prima vittoria da professionis… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Samuele

OA Sport

...Colli Cycling 18" 6 - QUARANTA Samuel Colpack Ballan 2'35" 7 - BARONCINI Filippo Colpack Ballan 8 - EPIS Giosuè Iseo Rime Carnovali Sias 9 - PETTITI Nicolò Aries Cycling Team 10 - ZAMBELLI...... ultimo impegno di una intensa e bella stagione di, forti dei buoni risultati ottenuti ...ha ottenuto il terzo posto in 'G3' e Francesco ha chiuso 6° la 'G6'.) Nel Trofeo 'TG Mazo' di ...Si è chiusa con il successo di Samuele Battistella la prima edizione della Veneto Classic, corsa ciclistica che punta a diventare presto una World Tour e in cui sono usciti allo scoperto alcuni nomi d ...Grande successo per la prima Veneto Classic, vittoria in solitaria per Samuele che a due passi da casa centra la prima da professionista. Hirschi e Restrepo sul podio Un vincitore nuovo per una corsa ...