Ciclismo | il Tour al femminile diventa la corsa più ‘ricca’ in calendario | ma il divario con gli uomini è tanto

Nel 2022 si terrà la prima edizione del Tour de France al femminile. Questa manifestazione diventa la più ricca in termini di premi del calendario del prossimo anno con i suoi 250.000 euro in palio, una cifra 'minuscola' se paragonata ai 2,3 milioni di euro della Grande Boucle maschile. Negli scorsi giorni ASO ha reso noto il percorso di una corsa che si svolgerà a pochi giorni dalla chiusura dell'evento maschile, previsto come sempre nel cuore dell'estate. Si inizierà il 24 luglio da Parigi e si chiuderà il 31 luglio alla Planche des Belles Filles. Il record del 'Giro Rosa' viene di fatto doppiato. Gli 8.000 euro della manifestazione italiana vengono superati dal 'Tour de France Femmes' che metterà in palio 50.000 euro (cifra che come sempre non per una singola persona).

