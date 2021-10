Ciclismo | ai Mondiali l’Italia schiera il quartetto olimpico maschile

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dal 20 al 24 ottobre, sul velodromo Jean-Stablinski di Roubaix, si svolgeranno i Campionatidisu pista, ultimo appuntamento internazionale di un 2021, intenso e ricco di soddisfazioni per le due ruote azzurre. Sono stati ufficializzati i nominativi dei convocati rispettivamente da Marco Villa (uomini) e Edoardo Salvoldi (donne). A distanza di quasi tre mesi dalla straordinaria impresa alle Olimpiadi di Tokyo e dopo la parentesi dei recenti Campionati Europei in Svizzera, si ricompone ildell’inseguimento campionee detentore del record del mondo. Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna saranno tutti presenti a Roubaix, insieme anche a Michele Scartezzini, Liam Bertazzo ed Elia Viviani, per cercare di confermare i risultati di Tokyo e migliorare il ...