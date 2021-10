China Suarez, chi è la nuova fiamma di Icardi che ha fatto infuriare Wanda Nara (Di domenica 17 ottobre 2021) . Tra Mauro Icardi e Wanda Nara, il matrimonio sarebbe al capolinea: tutta colpa di Maria Eugenia Suarez. Ecco chi è la 29enne con cui l’attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe tradito l’ex moglie di Maxi Lopez. Chi è la China Suarez, nuova fiamma di Icardi Nata a Buenos Aires nel 1992, Maria Eugenia Suarez Riveiro ha un anno in più rispetto a Mauro Icardi e sei in meno di Wanda Nara. Cantante, attrice, modella e stilista molto famosa in patria, la 29enne è soprannominata la China e il suo account su Instagram si chiama ‘sangrejaponesa’ (sangue giapponese) per via delle lontane origini giapponesi. Se dal lato paterno Maria Eugenia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 ottobre 2021) . Tra Mauro, il matrimonio sarebbe al capolinea: tutta colpa di Maria Eugenia. Ecco chi è la 29enne con cui l’attaccante del Paris Saint-Germain avrebbe tradito l’ex moglie di Maxi Lopez. Chi è ladiNata a Buenos Aires nel 1992, Maria EugeniaRiveiro ha un anno in più rispetto a Mauroe sei in meno di. Cantante, attrice, modella e stilista molto famosa in patria, la 29enne è soprannominata lae il suo account su Instagram si chiama ‘sangrejaponesa’ (sangue giapponese) per via delle lontane origini giapponesi. Se dal lato paterno Maria Eugenia ...

