Chiesa: Diocesi Pozzuoli condivide patto educativo Napoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Il vescovo delle Diocesi di Pozzuoli ed Ischia, Gennaro Pascarella, si unisce al patto educativo proposto dall’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia per fronteggiare l’escalation di criminalità organizzata nella metropoli. “Voglio unire la mia voce e la voce della Chiesa puteolana a quella dell’arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia – scrive il vescovo di Pozzuoli ed Ischia – per dire con forza che un patto educativo, capace di coinvolgere l’intera città metropolitana è più che mai un’urgenza che domanda risposte immediate, nuove capacità di collaborazione, rinnovato impegno nel camminare insieme per dare risposte concrete ai bambini, ai ragazzi, ai giovani della nostra ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il vescovo delledied Ischia, Gennaro Pascarella, si unisce alproposto dall’arcivescovo di, Mimmo Battaglia per fronteggiare l’escalation di criminalità organizzata nella metropoli. “Voglio unire la mia voce e la voce dellaputeolana a quella dell’arcivescovo metropolita don Mimmo Battaglia – scrive il vescovo died Ischia – per dire con forza che un, capace di coinvolgere l’intera città metropolitana è più che mai un’urgenza che domanda risposte immediate, nuove capacità di collaborazione, rinnovato impegno nel camminare insieme per dare risposte concrete ai bambini, ai ragazzi, ai giovani della nostra ...

