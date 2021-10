Chi è Livio Cori, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: “Ci presentò Gigi D’Alessio” (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è un nuovo fidanzato nella vita di Anna Tatangelo. Ad un anno dalla separazione dall’ex Gigi D’Alessio, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso ad un altro collega. Si tratterebbe di Livio Cori, giovane rapper napoletano, che le avrebbe presentato lo stesso D’Alessio. Chi è Livio Cori Tre anni in meno di Anna, Livio condivide con lei l’amore per la musica. Nato a Napoli, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990, è un rapper e attore italiano che ha iniziato ad iniziare a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, intorno ai 15 anni. Dopo tanti anni passati nell’underground napoletano, la fama arriva nel 2019, quando partecipa al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) C’è unnella vita di. Ad un anno dalla separazione dall’ex, la cantante avrebbe ritrovato il sorriso ad un altro collega. Si tratterebbe di, giovane rapper napoletano, che le avrebbe presentato lo stesso. Chi èTre anni in meno dicondivide con lei l’amore per la musica. Nato a Napoli, e più precisamente nei popolari quartieri Spagnoli, nel 1990, è un rapper e attore italiano che ha iniziato ad iniziare a scrivere le sue canzoni sin da giovanissimo, intorno ai 15 anni. Dopo tanti anni passati nell’underground napoletano, la fama arriva nel 2019, quando partecipa al ...

Advertising

infoitcultura : Titolo Anna Tatangelo fidanzato, chi è Livio Cori rapper collega di Gigi D’Alessio - f_girasole : RT @AngeloAmbroset: Foro di Traiano - Roma '... chi giudica non lo fa preoccupandosi di ciò che è giusto o sbagliato, bensì per opporsi al… - Gianlucapica91 : ?? - rinaldi_livio : Sembra proprio che i disordini servano a chi comanda #nogreepass - cuciz_livio : @Tommasolabate Ragazzotto, sei laureato in Scienze politiche, cioè in 'nulla ', come mai vieni in TV a parlare di V… -