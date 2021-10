Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti (Di domenica 17 ottobre 2021) Ecco chi è Stefano Coletti, il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci, celebre showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci si chiama Stefano Coletti: lo testimoniano alcune foto postate qualche mese fa dal pilota ed agente immobiliare 32enne. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che sembra essere profondamente innamorato dell'ex moglie di Flavio Briatore. Stefano è nato nel 1989, è un pilota monegasco e ha gareggiato per varie case automobilistiche, dalla Renault alla Bmw. Secondo quanto dichiarato da entrambi la loro amicizia sarebbe diventata qualcosa di più solo di recente: di conseguenza la motivazione alla ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Ecco chi è, ildi, celebre showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Ildisi chiama: lo testimoniano alcune foto postate qualche mese fa dal pilota ed agente immobiliare 32enne. Scopriamo qualcosa di più sul ragazzo che sembra essere profondamente innamorato dell'ex moglie di Flavio Briatore.è nato nel 1989, è un pilota monegasco e ha gareggiato per varie case automobilistiche, dalla Renault alla Bmw. Secondo quanto dichiarato da entrambi la loro amicizia sarebbe diventata qualcosa di più solo di recente: di conseguenza la motivazione alla ...

