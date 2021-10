Chi è Gian Marco Capitani, l'uomo degli insulti alla Segre che ne aveva anche per Draghi (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima ha definito Liliana Segre “una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe e che dovrebbe sparire da dove è”, poi ha scritto una lettera aperta per “spiegare” le sue parole. “Il termine ‘sparire’ è stato certamente infelice e mi dispiace non essermi espresso in modo più appropriato. La mia opinione è semplicemente legata al ruolo di presidenza della commissione per il contrasto dell’intolleranza da Lei ricoperto”. Si chiama Gian Marco Capitani ed è leader del movimento “Primum non nocere”, un movimento che a detta sua è impeccabile nelle sue esternazioni. Nella lettera di scuse alla Segre ribadiva di non essere un razzista: “Non ho mai negato la Shoah e di certo non sono antisemita. Ho provato ad interloquire con Lei nella certezza di poter trovare ascolto e mi son ritrovato ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Prima ha definito Liliana“una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe e che dovrebbe sparire da dove è”, poi ha scritto una lettera aperta per “spiegare” le sue parole. “Il termine ‘sparire’ è stato certamente infelice e mi dispiace non essermi espresso in modo più appropriato. La mia opinione è semplicemente legata al ruolo di presidenza della commissione per il contrasto dell’intolleranza da Lei ricoperto”. Si chiamaed è leader del movimento “Primum non nocere”, un movimento che a detta sua è impeccabile nelle sue esternazioni. Nella lettera di scuseribadiva di non essere un razzista: “Non ho mai negato la Shoah e di certo non sono antisemita. Ho provato ad interloquire con Lei nella certezza di poter trovare ascolto e mi son ritrovato ...

