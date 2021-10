Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 17 ottobre 2021 (Di domenica 17 ottobre 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 17 ottobre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La leggenda del cinema e Premio Oscar Quentin Tarantino sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, domenica 17 ottobre su Rai3 dalle 20.00. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico, in Italia per ricevere la settimana prossima il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, nell’intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi, nel corso dei quali ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 17su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La leggenda del cinema e Premio Oscar Quentin Tarantino sarà ospite di Fabio Fazio a “CheChe Fa”, domenica 17su Rai3 dalle 20.00. Il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico, in Italia per ricevere la settimana prossima il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma, nell’intervista televisiva ripercorrerà 30 anni di successi, nel corso dei quali ...

