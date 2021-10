"Che marito sono stato?". Grignani fuori controllo, confessione da brividi. E la Toffanin: "Ti vedo provato..." (Di domenica 17 ottobre 2021) Un'intervista straziante, sconclusionata, toccante. Anche impressionante, quella di Gianluca Grignani a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 ottobre. Un Grignani apparso un poco sconnesso, il cantante spesso apriva parentesi senza chiuderle, frasi "a caso", il pianto per una bimba morta a 12 anni, sua amica della prima infanzia, e che sosteneva di avere scordato. La Toffanin, in evidente imbarazzo, ad un certo punto gli ha chiesto di "riprendersi", poi gli ha domandato: "Come stai? Ti vedo molto provato". Grignani da par suo ha in parte eluso la domanda, spiegando che "io piango perché sono libero". Insomma, spesso il dialogo non aveva capo né coda, per certo non per "responsabilità" della padrona di casa. Si è parlato anche della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Un'intervista straziante, sconclusionata, toccante. Anche impressionante, quella di Gianlucaa Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 ottobre. Unapparso un poco sconnesso, il cantante spesso apriva parentesi senza chiuderle, frasi "a caso", il pianto per una bimba morta a 12 anni, sua amica della prima infanzia, e che sosteneva di avere scordato. La, in evidente imbarazzo, ad un certo punto gli ha chiesto di "riprendersi", poi gli ha domandato: "Come stai? Timolto".da par suo ha in parte eluso la domanda, spiegando che "io piango perchélibero". Insomma, spesso il dialogo non aveva capo né coda, per certo non per "responsabilità" della padrona di casa. Si è parlato anche della ...

