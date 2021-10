Ceriano Laghetto, 44enne in bici travolto da auto che poi fugge: è grave in ospedale (Di domenica 17 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 44 anni in bicicletta è stato investito ieri sera a Ceriano Laghetto da un’auto il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato. L’episodio si è verificato poco dopo le 23,10 sulla provinciale che collega Ceriano a Cesano Maderno, nei pressi della rotatoria vicino al crossodromo Il Vallone. L’uomo investito è stato soccorso da tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 17 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 44 anni incletta è stato investito ieri sera ada un’il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato. L’episodio si è verificato poco dopo le 23,10 sulla provinciale che collegaa Cesano Maderno, nei pressi della rotatoria vicino al crossodromo Il Vallone. L’uomo investito è stato soccorso da tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Ceriano Laghetto, 44enne in bici travolto da auto che poi fugge: è grave in ospedale - ilSaronno : Ceriano Laghetto, ciclista investito nella notte - cberetta : I'm at Giornali Carta e Dintorni in Ceriano Laghetto, MB - ilSaronno : Ceriano Laghetto, Dal Pozzo espugna Villaggio Brollo nel torneo di calcetto - 10Babi10 : RT @LieraMarco: Pare che se un’azienda va male e, rispettando le procedure, decide di chiudere l’attività, l’unica alternativa ai licenziam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceriano Laghetto A Ruota Libera, l'editoriale del direttore: la dignità del lavoro ha perso un'altra battaglia Ha preso una brutta piega la vicenda dei 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, lasciati a casa dall'oggi al domani per mezzo di un messaggio WhatsApp che annunciava loro la chiusura dell'impianto produttivo. Il Tribunale di Monza ha infatti sentenziato, nell'...

La rabbia alla Gianetti: "Beffati da Bruxelles" Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) - "Alla Ue parlano di cose che non conoscono, invitiamo il direttore generale del dipartimento della concorrenza che scrive di un piano commerciale mirato a far ...

Ceriano Laghetto, ciclista investito nella notte ilSaronno Ceriano Laghetto, 44enne in bici travolto da auto che poi fugge: è grave in ospedale Un uomo di 44 anni in bicicletta è stato investito ieri sera a Ceriano Laghetto da un’auto il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato.

Gianetti Ruote, gli operai: «Persa una battaglia non molliamo. Restiamo qui a difendere la fabbrica» Licenziati a luglio con una mail, i 152 operai sono ancora in presidio fuori dall’azienda di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza). «Il giudice ha respinto il ricorso e le istituzioni sono scomparse. Sot ...

Ha preso una brutta piega la vicenda dei 152 lavoratori della Gianetti Ruote di, lasciati a casa dall'oggi al domani per mezzo di un messaggio WhatsApp che annunciava loro la chiusura dell'impianto produttivo. Il Tribunale di Monza ha infatti sentenziato, nell'...(Monza e Brianza) - "Alla Ue parlano di cose che non conoscono, invitiamo il direttore generale del dipartimento della concorrenza che scrive di un piano commerciale mirato a far ...Un uomo di 44 anni in bicicletta è stato investito ieri sera a Ceriano Laghetto da un’auto il cui conducente si sarebbe successivamente allontanato.Licenziati a luglio con una mail, i 152 operai sono ancora in presidio fuori dall’azienda di Ceriano Laghetto (Monza e Brianza). «Il giudice ha respinto il ricorso e le istituzioni sono scomparse. Sot ...