Centrotavola natalizi 2021 | rendi unica la tua tavola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 ottobre 2021) Da sempre trionfano in famiglia, creano atmosfera e rallegrano l’ambiente: inelsi declinano e si impreziosiscono, finendo per essere molto di più di un semplice addobbo festivo! Potrai scegliere tra tante allettanti proposte, ma soprattutto potrai prendere ispirazione per realizzarli con il fai da te. Curiose? Iniziamo! 1. L’eleganza non va in vacanza. Raffinatissimo ed elegante, su una tavolata imbandita con la classe del bianco e oro, spicca il blu notte: candele o palline di Natale emergono da un vaso di vetro largo e basso, colmo di muschio o di rami di pino. Credit foto 2. Romantic mood: lo stile Shabby Chic Dai toni chiari e neutri, delicati e naturali, questo stile punta tutto sul romanticismo: via libera dunque a rami innevati, disposti come un bouquet e ornati da un grande fiocco beige e oro; ...