Catania | Lucrezia Di Prima trovata morta | arrestato il fratello 22enne | ha confessato l’omicidio Si cerca l’arma del delitto

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ha ucciso a colpi di arma da taglio la sorellaDipoi, messo alle strette, haai carabinieriindicando il punto dove aveva nascosto il suo cadavere. Per questo è stato fermato nelle scorse ore Giovanni Francesco Di, 22 anni: ilè avvenuto nel Catanese, tra San Giovanni La Punta, dove i due fratelli abitavano assieme ai genitori, e le campagne di Nicolosi, sull’Etna, dove è stato trovato il corpo della donna, di 37 anni. Era stato il fidanzato, nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre, a dare l’allarme per la sua inconsueta scomparsa: uscita di casa senza cellulare e, pare, anche senza chiavi e documenti. Quindi i genitori hanno presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta. Dalle prime indagini ...

... Giovanni Francesco Di Prima, 22 anni, ha ucciso con colpi di arma da taglio da sorella, ... A conclusione dell'interrogatorio della Procura dinella caserma dei carabinieri di San ......sono recati carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) del comando provinciale diper un sopralluogo anche alla ricerca di eventuali tracce di sangue. Sul corpo di...Ai carabinieri della stazione di San Giovanni La Punta, che lo hanno sentito per diverse ore perché non convinti delle sue affermazioni e per alcune incongruenze nei suoi racconti, ha confessato Ha co ...Il 22enne ha fatto ritrovare il corpo della sorella nelle campagne vicine a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Sul cadavere ci sono diverse ferite da arma da taglio ...