Catania, c’è uno spiraglio: domani verranno pagati gli stipendi? Le ultime (Di domenica 17 ottobre 2021) Entro la giornata di domani il Catania dovrà versare 510 mila euro per evitare una nuova penalizzazione in classifica Leggi su mediagol (Di domenica 17 ottobre 2021) Entro la giornata diildovrà versare 510 mila euro per evitare una nuova penalizzazione in classifica

Advertising

Mediagol : Catania, c’è uno spiraglio: domani verranno pagati gli stipendi? Le ultime - Tempo59 : RT @Tempo59: Ricordo Massimino in piedi vicino alla panchina del Catania,con le mani tra le gambe per tutta la partita.Un mito Angelo Massi… - Tempo59 : Ricordo Massimino in piedi vicino alla panchina del Catania,con le mani tra le gambe per tutta la partita.Un mito A… - ILOVEPACALCIO : #Catania, lo spiraglio c'è: domani verranno pagati gli stipendi - ClaudiaBarrass1 : @kikas_daisies Come ho detto sempre lei è non solo innamorate ancora di Can, ma nella mente c’è lui è solo lui. Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania c’è La città "seppellita dalla munnizza" FOTO Livesicilia.it