Castori a serio rischio esonero | la Salernitana avrebbe individuato il sostituto

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) L'ennesima sconfitta in campionato, stavolta contro lo Spezia per 2-1, potrebbe costare la panchina dellaal tecnico Fabrizio. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, per le sorti dell'allenatore sarà decisiva la riunione prevista per oggi pomeriggio alle ore 17. FOTO: Imago -verso l': due nomi per la panchina dellaQualora la società dovesse optare per l'ci sarebbero già due nomi per sostituire: quelli di Iachini e Colantuono. #-#probabile. Riunione alle 17. #Iachini e un possibile ritorno di ...