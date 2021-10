Casa in fiamme, morto un uomo di 51 anni: ferita la moglie. L'incendio nella notte (Di domenica 17 ottobre 2021) incendio in un'abitazione, morto un uomo di 51 anni e ferita la moglie. La vittima è Luigi Vivona , mentre la moglie di 49 anni è rimasta ferita: è successo nel catanese ad Adrano , dove l'abitazione ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)in un'abitazione,undi 51la. La vittima è Luigi Vivona , mentre ladi 49è rimasta: è successo nel catanese ad Adrano , dove l'abitazione ...

