Caro Porro: ho 15 anni, sono di destra e mi danno del fascista (Di domenica 17 ottobre 2021) Caro Dr.Porro, mi chiamo Daniele Donadei, ho 15 anni e sono di Roma. Frequento il terzo liceo scientifico a Grottaferrata al liceo Touschek. Per me è un onore scriverLe: ogni lunedì sera, insieme a mio padre guardiamo Quarta Repubblica, bevendo un tè o una camomilla, e ogni lunedì sera nasce sempre qualche dibattito politico davanti allo schermo, però non sono di certo i dibattiti che cerco io. Io e mio padre abbiamo opinioni politiche abbastanza simili, condividiamo gli stessi punti di vista su molte tematiche, ma io cerco il confronto, sono alla costante ricerca di un dibattito, di un confronto o anche di una semplice chiacchierata sull'attualità. Questo non perché io voglia far prevalere le mie idee sugli altri ma perché voglio conoscere, voglio approfondire e perché no, discutere.

