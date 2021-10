Carillo Home | l’espansione non si ferma | obiettivo 45 store fisici entro il 2023

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 ottobre 2021)è il family brand della Angelo& C. S.p.A, azienda che ha cominciato la sua strada circa sessanta anni fa dal commercio di tessile e arredo casa, posizionandosi in poco tempo fra le aziende principali del settore in Italia, raggiungendo nel 2020 un fatturato di quasi 29 milioni di euro, in crescita sul 2019 del 11%. Conl’azienda va incontro sempre più alle esigenze del mercato, concentrando i suoi investimenti su un progetto innovativo e trasversale, che abbraccia due tipologie, online e offline, in un solo spazio, il phygital: punto vendita monomarca e shop online. Un processo inverso, partito con il lancio della sua piattaforma e-commerce e sfociato nell’apertura di negozi e corner su tutto il territorio nazionale, con un piano di sviluppo che vede per i ...