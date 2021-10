Caporalato sui rider, condannato mediatore Uber. Inflitti 3 anni e 8 mesi, risarcimento da 440mila euro ai ciclofattorini (Di domenica 17 ottobre 2021) Venivano “pagati a cottimo 3 euro”, “derubati” delle mance e “puniti” con decurtazione dei compensi se non stavano alle regole. Quello praticato nei confronti dei rider dagli intermediari di Uber era sfruttamento. Si è arrivati così alla prima condanna a Milano in un processo penale per Caporalato sui ciclo fattorini (leggi l’articolo). Il gup, Teresa De Pascale ha inflitto una pena di 3 anni e 8 mesi a Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell’inchiesta del pm Paolo Storari che aveva portato pure al commissariamento, il 29 maggio del 2020, della filiale italiana di Uber, revocato lo scorso marzo dai giudici dopo aver verificato che la società aveva abbandonato logiche di sfruttamento. Il gup ha anche deciso di convertire il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Venivano “pagati a cottimo 3”, “derubati” delle mance e “puniti” con decurtazione dei compensi se non stavano alle regole. Quello praticato nei confronti deidagli intermediari diera sfruttamento. Si è arrivati così alla prima condanna a Milano in un processo penale persui ciclo fattorini (leggi l’articolo). Il gup, Teresa De Pascale ha inflitto una pena di 3e 8a Giuseppe Moltini, uno dei responsabili delle società di intermediazione coinvolte nell’inchiesta del pm Paolo Storari che aveva portato pure al commissariamento, il 29 maggio del 2020, della filiale italiana di, revocato lo scorso marzo dai giudici dopo aver verificato che la società aveva abbandonato logiche di sfruttamento. Il gup ha anche deciso di convertire il ...

