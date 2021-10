Caos Icardi: non si allena con il Psg dopo la rottura con Wanda Nara (Di domenica 17 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Mauro Icardi non si è presentato all'allenamento della domenica mattina del Paris Saint - Germain, motivi personali. Week end molto complicato per l'attaccante argentino: venerdì l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Mauronon si è presentato all'mento della domenica mattina del Paris Saint - Germain, motivi personali. Week end molto complicato per l'attaccante argentino: venerdì l'...

_caos_calmo_ : RT @LuTerronPower: Wanda Nara e #Icardi si son separati Maxi Lopez: - alessiomagno1 : Wanda Nara tradita da Mauro Icardi sbrocca: 'Famiglia rovinata per una tro***', caos totale in famiglia Beh questa… - billie_caos : Non mi meraviglio che Icardi abbia messo le corna a Wanda, ero sorpreso quando non gliele metteva, con tutti i sold… - ParliamoDiNews : Wanda Nara tradita da Mauro Icardi sbrocca: `Famiglia rovinata per una tro***`, caos totale in famiglia – Libero Qu… - pasquale_caos : Comunque ora che Maurito Icardi ha lasciato il suo procuratore Wanda Nara credo sia arrivato il momento per lui di… -