Canon non consente l’uso dello scanner senza inchiostro, citata in giudizio (Di domenica 17 ottobre 2021) Canon USA è stata citata in giudizio perché le sue stampanti multifunzione non consentono l’uso di fax e scanner quando manca l’inchiostro anche solo in una cartuccia. David Leacraft, un cliente di Canon, ha intentato una class action accusando il marketing ingannevole e l’arricchimento ingiusto da parte del produttore della stampante. Canon non è l’unico produttore che utilizza lo stesso sistema per le stampanti che fungono anche da scanner e fax, Epson, HP e Brother funzionano allo stesso modo. Canon Pixma TS5050: installazione, specifiche, perché l’ho scelta Class action contro Canon USA Le stampanti multifunzione, quegli apparecchi che possono stampare, scansionare documenti e inviare fax, ... Leggi su pantareinews (Di domenica 17 ottobre 2021)USA è statainperché le sue stampanti multifunzione non consentonodi fax equando manca l’anche solo in una cartuccia. David Leacraft, un cliente di, ha intentato una class action accusando il marketing ingannevole e l’arricchimento ingiusto da parte del produttore della stampante.non è l’unico produttore che utilizza lo stesso sistema per le stampanti che fungono anche dae fax, Epson, HP e Brother funzionano allo stesso modo.Pixma TS5050: installazione, specifiche, perché l’ho scelta Class action controUSA Le stampanti multifunzione, quegli apparecchi che possono stampare, scansionare documenti e inviare fax, ...

Advertising

giannifioreGF : #Canon non consente l’uso dello scanner senza inchiostro, citata in giudizio - Kiki8267791531 : @spncasgirl @ValeriaDiBened8 @alwayscasw @calschevy Ma infatti han sminchiato tutti e due, dandosi spalla a vicenda… - krbkdk18 : @dekuscatchan Che cazzo c'entra? Non capiscono la differenza tra shippare e avere la certezza che quella ship diven… - spncasgirl : @dollopheadz Che loro non hanno mai considerato canon l’inc*sto, ma solo fanon… E che questa è la loro fortuna. Ovv… - dekuscatchan : @shrimpylxver sì amo ti giuro sono scandalosi non si può dire nulla ahahahah subito prendono tutto come un'offesa p… -