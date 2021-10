Canada | eccellenze bolognesi protagoniste a Toronto per i laboratori promossi dalle associazioni emiliano romagnole

Leggi su ildenaro

L'Associazione Amarcordromagnoli dell'Ontario, in partenariato con l'Associazione Ni.Bo' (Italia) organizzano presso il Columbus Centre diculturali e pratici di cultura e gastronomia dedicati alla sfoglia emiliana, in particolare alle tagliatelle, con uno sguardo alle ricette del capoluogo, fa sapere la Consulta degliRomagnoli nel Mondo con un post sulla pagina Facebook. Gli appuntamenti approfondiranno anche aspetti culturali ed architettonici della Basilica di San Petronio, simbolo di Bologna e tesoro dell'architettura, della storia e dell'arte cittadina e non solo. Prossimo incontri sono in programma il 19 e il 22 ottobreore 11 alle ore 13.