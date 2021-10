Campobasso-Bari, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Campobasso-Bari, sfida in programma oggi alle 14:30, valevole per la 9° giornata di campionato nel girone C di Serie C. Il Campobasso di Mirko Cudini, reduce dalle due vittorie consecutive contro Paganese e Monopoli che lo collocano attualmente al 9° posto in classifica nel girone C, si prepara ad ospitare, tra le mura amiche del Nuovo Romagnoli, il lanciatissimo Bari di Michele Mignani che giunge in terra molisana con il primo posto nel raggruppamento, a +6 sul Catanzaro secondo in graduatoria, e una striscia di 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi) che lo vedono, proprio insieme ai calabresi, nel gruppo delle squadre ancora imbattute in questo avvio di campionato. Il pre gara di Campobasso-Bari: le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14:30, valevole per la 9° giornata di campionato nel girone C diC. Ildi Mirko Cudini, reduce dalle due vittorie consecutive contro Paganese e Monopoli che lo collocano attualmente al 9° posto in classifica nel girone C, si prepara ad ospitare, tra le mura amiche del Nuovo Romagnoli, il lanciatissimodi Michele Mignani che giunge in terra molisana con il primo posto nel raggruppamento, a +6 sul Catanzaro secondo in graduatoria, e una striscia di 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi) che lo vedono, proprio insieme ai calabresi, nel gruppo delle squadre ancora imbattute in questo avvio di campionato. Il pre gara di: le ...

Advertising

zazoomblog : Campobasso-Bari Serie C: probabili formazioni e diretta tv - #Campobasso-Bari #Serie #probabili - zazoomblog : LIVE – Campobasso-Bari Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Campobasso-Bari #Serie #2021-2022 - sportavellino : Serie C, 9° giornata gir. C – Bari a Campobasso, il Catanzaro ospita il Taranto - - BariLive : Bari anti Campobasso: Bianco torna a centrocampo, Simeri e Cheddira davanti - BariLive : Bari, a Campobasso due vittorie in sei precedenti -