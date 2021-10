Calciomercato Napoli, si pensa al riscatto di Anguissa dal Fulham (Di domenica 17 ottobre 2021) Anguissa è stato uno dei migliori del Napoli in questo inizio di stagione e ora i partenopei studiano il riscatto con il suo procuratore Zambo Anguissa è stato la sorpresa del Napoli di questo inizio di stagione, per questo motivo ora la società studia il riscatto dal Fulham. Il centrocampista è stato pagato 450 mila euro per il prestito e ora dovrà essere trovato l’accordo con gli inglesi per l’intero cartellino. A Napoli, infatti, per parlare del suo riscatto è arrivato Maxime Nana – procuratore di Anguissa. In questi giorni – stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport – parlerà con la società e verrà studiato un piano per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)è stato uno dei migliori delin questo inizio di stagione e ora i partenopei studiano ilcon il suo procuratore Zamboè stato la sorpresa deldi questo inizio di stagione, per questo motivo ora la società studia ildal. Il centrocampista è stato pagato 450 mila euro per il prestito e ora dovrà essere trovato l’accordo con gli inglesi per l’intero cartellino. A, infatti, per parlare del suoè arrivato Maxime Nana – procuratore di. In questi giorni – stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport – parlerà con la società e verrà studiato un piano per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

