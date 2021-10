Calciomercato, maxi scambio a gennaio: italiane beffate (Di domenica 17 ottobre 2021) Le italiane potrebbero essere beffate sul Calciomercato: Juventus, Inter e Milan vorrebbero puntare su Alexandre Lacazette in scadenza con l’Arsenal a giugno. Sul francese, tuttavia, c’è Carlo Ancelotti, che vorrebbe portarlo a Madrid. REAL MADRID-ARSENAL, SI LAVORA ALLO scambio Nelle ultime ore, però, secondo quanto evidenziano dalla Spagna, l’Arsenal avrebbe contattato il Real per un clamoroso scambio a gennaio. Calciomercato Bale Arsenal I Gunners sono interessati al profilo di Gareth Bale del Real e avrebbero proposto ai blancos uno scambio secco con Lacazette. L’attaccante francese piace ai top club di Serie A anche perché potrebbe arrivare a zero ma la situazione Bale in casa Real non aiuta. Ancelotti, infatti, non punta sul ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Lepotrebbero esseresul: Juventus, Inter e Milan vorrebbero puntare su Alexandre Lacazette in scadenza con l’Arsenal a giugno. Sul francese, tuttavia, c’è Carlo Ancelotti, che vorrebbe portarlo a Madrid. REAL MADRID-ARSENAL, SI LAVORA ALLONelle ultime ore, però, secondo quanto evidenziano dalla Spagna, l’Arsenal avrebbe contattato il Real per un clamorosoBale Arsenal I Gunners sono interessati al profilo di Gareth Bale del Real e avrebbero proposto ai blancos unosecco con Lacazette. L’attaccante francese piace ai top club di Serie A anche perché potrebbe arrivare a zero ma la situazione Bale in casa Real non aiuta. Ancelotti, infatti, non punta sul ...

