Calciomercato Juventus, bianconeri in pole su Vlahovic ma attenzione al Milan (Di domenica 17 ottobre 2021) Una scelta che condiziona il futuro La Juventus ha la necessità di acquistare dei rinforzi per migliorare la qualità della rosa attuale, per cominciare anche un nuovo ciclo che sta costruendo le fondamenta già da quest'anno con Allegri in panchina. Essenzialmente si punta a due top player: uno per l'attacco e uno per il centrocampo. LEGGI ANCHE: Juan Cuadrado: la commovente storia del colombiano Soffermiamoci dunque sul reparto offensivo. La Juventus è alla ricerca di un attaccante giovane che possa essere incisivo nel futuro della Juventus, si presentano dunque due nomi: Erling Haaland e Dusan Vlahovic. Se il talento del Borussia Dortmund è nel mirino di tantissimi top club europei, cosa che complica molto le trattative, il serbo è nella lista di mercato di un numero più ristretto di società.

