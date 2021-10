Calcio: Serie A, Koulibaly premiato come giocatore del mese prima del match con Torino (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli, 17 ott. - (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha ricevuto il premio di giocatore del mese di settembre dalla Lega Serie A prima del Calcio d'inizio del match con il Torino. È la prima volta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Napoli, 17 ott. - (Adnkronos) - Il difensore del Napoli Kalidouha ricevuto il premio dideldi settembre dalla Legadeld'inizio delcon il. È lavolta da quando è stato istituito questo riconoscimento che il premio viene assegnato a un difensore.

