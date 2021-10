Calcio | Serie A | Juve con De Sciglio al posto di Alex Sandro | nella Roma Abraham dal 1'

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - Inter : ? | IVAN #Perisic é il primo giocatore a segnare almeno un calcio di rigore con il destro e almeno un calcio di r… - Gazzetta_it : Milan-Verona, la moviola: non c'è il rigore di Romagnoli su Kalinic - tuttosport : ?? LIVE #JuveRoma: #Kean e #Chiesa in attacco ?? - repubblica : Diretta Juventus-Roma: 0-0 [di Jacopo Manfredi] -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

NAPOLI - Il Toro gioca bene, ma non raccoglie nulla. Come già contro Atalanta e Juve , anche a Napoli i granata escono dal campo immeritatamente sconfitti. Punti persi come tali vanno considerati ...APPROFONDIMENTIA Juve - Roma, Mourinho parte in seconda fila IL FOCUS Video SPORT Foto SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS - ROMA Juventus - Roma, le formazioni JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo,...(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Prima apertura sulla possibilità di ascoltare in diretta le comunicazioni tra la Var e l'arbitro nel corso delle partite di Serie A come già succede nel rugby e sulla falsa ...Allo Stadio comunale "Scianni - Ruggieri" di Alberobello, il Città di Fasano batte in rimonta l’ormai ex capolista Francavilla, che ha giocato un’ottima partita creando tanto soprattutto nella ripresa ...