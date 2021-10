Calcio | Salernitana ufficializza esonero Castori | ' atteggiamento remissivo intollerabile'

(Di domenica 17 ottobre 2021) Salerno, 17 ott. - (Adnkronos) - "Dopo l'ennesima sconfitta maturata ieri l'U.S.1919 ritiene necessario far conoscere il proprio sentire e le conseguenti decisioni. Non è assolutamente tollerabile une rinunciatario, in particolar modo nelle occasioni in cui è necessario testimoniare, nei fatti, la propria capacità di determinazione nel perseguire l'obiettivo. Fermo restando il rispetto e l'ammirazione per gli antagonisti che hanno prevalso, di cui si riconosce e si apprezza il valore, è troppe volte mancato l'agonismo, la ferma volontà di far valere le ragioni proprie; è troppe volte mancato, quando necessario, il proverbiale “non ci sto” o il “basta così”, comportamento cioè di chi vuole andare oltre il limite quando ciò è doverosamente possibile". Così la, con un ...

Il gol dell'Empoli è stato realizzato da Di Francesco. Udinese - Bologna 1 - 1, i friulani in dieci strappano un punto. ROMA (ITALPRESS) - Exploit esterno per l'Atalanta, pari tra Genoa e Sassuolo (in extremis) e tra Udinese e Bologna nelle gare delle ore 15 valide per l'8a. Salerno, 17 ott. - "Dopo l'ennesima sconfitta maturata ieri l'U.S. Salernitana 1919 ritiene necessario far conoscere il proprio sentire e le conseguenti decisio..."