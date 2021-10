Calcio: Roma, lieve distorsione al ginocchio per Zaniolo (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino, 17 ott. - (Adnkronos) - Non sembra grave l'infortunio del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, uscito nel corso del primo tempo del match con la Juventus. Dalle prime impressioni si dovrebbe trattare di una distorsione al ginocchio sinistro di lieve entità, che non desta grande preoccupazioni nello staff medico giallorosso, ma per precauzione Zaniolo si sottoporrà nelle prossime ore a esami più approfonditi. Ad alimentare ulteriormente l'ottimismo sulle condizioni di Zaniolo, ci sono i minuti, seppur pochi, in cui è rimasto in campo anche dopo l'infortunio e che il calciatore abbia abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Torino, 17 ott. - (Adnkronos) - Non sembra grave l'infortunio del centrocampista dellaNicolò, uscito nel corso del primo tempo del match con la Juventus. Dalle prime impressioni si dovrebbe trattare di unaalsinistro dientità, che non desta grande preoccupazioni nello staff medico giallorosso, ma per precauzionesi sottoporrà nelle prossime ore a esami più approfonditi. Ad alimentare ulteriormente l'ottimismo sulle condizioni di, ci sono i minuti, seppur pochi, in cui è rimasto in campo anche dopo l'infortunio e che il calciatore abbia abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Calcio, la Juventus supera la Roma 1 - 0 tra le polemiche Dall'altra parte la Roma chiede un altro calcio di rigore, ma stavolta il contatto tra Pellegrini e Chiellini non è falloso. Il match resta apertissimo e la squadra di Mourinho le prova tutte per ...

Calcio: Serie A. Juventus piega Roma 1 - 0, a segno Kean A un minuto dal riposo è stato Szczesny il grande protagonista: dopo essere stato causa di un calcio di rigore a favore della Roma per fallo su Mkhitaryan, il portiere polacco ha ipnotizzato Veretout ...

Juventus-Roma 1-0: gol di Kean | Risultato finale La Gazzetta dello Sport Juventus-Roma, le pagelle: chiesa (5) stecca, Abraham e Vina (6,5) tengono botta Pagelle Juve-Roma SZCZESNY 7 Un brivido nel primo tempo sul colpo di testa di Mancini, poi ipnotizza Veretout e slava la Juve. Il portiere resuscitato dopo una serie di errori in ...

Quarto acuto di fila della Juve, battuta 1-0 la Roma TORINO (ITALPRESS) - La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 all'Allianz Stadium. Per i bianconeri si è trattato della decima vittoria in undici apparizion ...

